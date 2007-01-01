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Кофейный столик Stupa, металл под дерево

Артикул: CH-078-477
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Stupa - элегантный, прочный и функциональный. Выполненный из высококачественного металла, он будет служить союзником на протяжении многих лет, сохраняя свою привлекательность и стиль. Коллекция кофейных столов Stupa предлагает широкий выбор стилей, отделок и покрытий ножек, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Оригинальный дизайн в виде перевёрнутого бокала делает столик ярким акцентом. Эксклюзивный стиль - черный или белый металл, металл с ножкой под дерево, керамогранит с ножкой под мрамор или латунное покрытие создает уникальный дизайн столика Stupa, который станет прекрасным акцентом в вашем доме. Его круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и в различных других функциональных целях. Столик Stupa легко сочетается с другой мебелью и декором, помогая подчеркнуть стиль и изысканность вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота540 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кофейный столик Stupa, металл под дерево
Кофейный столик Stupa, металл под дерево
15 690
В корзине

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