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NEW

Лаунж-стол Lina, светло-серый

Артикул: CH-077-183
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Поставляется в разобранном виде

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина705 мм
  • Ширина505 мм
  • Высота385 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-стол Lina, светло-серый
Лаунж-стол Lina, светло-серый
7 290
В корзине

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