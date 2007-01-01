Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Поставляется в разобранном виде
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Казахстан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина705 мм
- Ширина505 мм
- Высота385 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет