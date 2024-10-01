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Коктейльная рюмка «Фолкнер» - фото 1

Коктейльная рюмка «Фолкнер»

Артикул: CH-064-137
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Рюмка бренда ProBar из серии «Фолкнер» – воплощение элегантности и стиля, созданное для ценителей коктейльной культуры. Производитель черпал вдохновение из наследия великой фигуры из литературных кругов, напоминая о тесной связи между искусством напитков и искусством слова. Вся серия Faulkner отдает дань уважения таланту американского писателя Уильяма Фолкнера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр101 мм
  • Вес0.145 кг
  • Объем0.2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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