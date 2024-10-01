Характеристики товара
Описание
Рюмка бренда ProBar из серии «Фолкнер» – воплощение элегантности и стиля, созданное для ценителей коктейльной культуры. Производитель черпал вдохновение из наследия великой фигуры из литературных кругов, напоминая о тесной связи между искусством напитков и искусством слова. Вся серия Faulkner отдает дань уважения таланту американского писателя Уильяма Фолкнера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр101 мм
- Вес0.145 кг
- Объем0.2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт