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Коктейльная рюмка «Ресто» - фото 1

Коктейльная рюмка «Ресто»

Артикул: CH-064-179
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота156 мм
  • Диаметр107 мм
  • Вес0.180 кг
  • Объем0.19 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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