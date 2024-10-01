Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,328 кг
- Объем1 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Селест», 0.58л
Бокал для вина «Дистинкшн», 0.47л
Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л
Бокал-флюте «Империал плюс», 0,155л
Коктейльная рюмка «Новеченто»
Коктейльная рюмка «Каберне»
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 0,75 л, белый
Крышка для чайника «Террамеса Вит», фарфор, бежевый
Крышка для чайника, чугун
Крышка для чайника «Афродита», фарфор, белая
Фильтр для чайника, стекло, прозрачный
Фильтр для чайника «Мико», сталь нержавеющая, металлический
Крышка для чайника «Атлантис», фарфор, белый
Крышка для чайника «Вейвел», фарфор, белый
Крышка для кофейника «Прага», 600 мл фарфор, белый
Крышка для чайника «Крафт Рэд», фарфор, красный, шоколадный