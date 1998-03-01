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Настоящее фото товара Комплект мебели для отдыха Флоу 5, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели для отдыха Флоу 5, черный
7 оценок
102 690
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Комплект мебели для отдыха Флоу 5, черный - фото 1Комплект мебели для отдыха Флоу 5, черный - фото 2

Комплект мебели для отдыха Флоу 5, черный

Артикул: CH-074-368
7 оценок
Основные характеристики
  • Вес97 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Флоу – коллекция загородной мебели для активного отдыха легко интегрируется и в природный ландшафт, и в городскую среду. Визуальная простота и природные оттенки дают возможность использовать мебель для приусадебных участков загородных домов и дач любых стилей. Коллекция спроектирована таким образом, что прекрасно подойдет и для уличных кафе, ресторанов, общественных парков и городских пространств. Флоу - это гармония в вашей жизни: в отношениях с другим людьми, с собой и природой!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес97 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки128 кг
  • Объём упаковки1.98 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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