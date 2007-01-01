Товар в корзине. Перейти
Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1) - фото 1Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1) - фото 2Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1) - фото 3

Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1)

Артикул: CH-056-355
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Дарго
Фотография товара Комплект Дарго от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый
Фотография товара Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кофейны комплект плетеной мебели Несеб (2+1)

В составе комплекта: стол и 2 кресла с подушками. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

В ассортименте три цвета: коричневый (W53), бежевый (W56) и латте (W85). (см. доп фото по цвету ротанга)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Цветкоричневый
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела обеденные комплекты для кухни - столы и стулья

Товар в корзине

Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1)
Кофейный комплект плетеной мебели Несеб, коричневый (2+1)
от 41 490
В корзине

С этим товаром покупают