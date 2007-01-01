Характеристики товара
Описание
Кофейны комплект плетеной мебели Несеб (2+1)
В составе комплекта: стол и 2 кресла с подушками. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
В ассортименте три цвета: коричневый (W53), бежевый (W56) и латте (W85). (см. доп фото по цвету ротанга)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Цветкоричневый
- Каркассталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет