Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1480 мм
- Ширина1410 мм
- Длина800 мм
- Вес75 кг
- Материалсталь
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Парма 3/2
Скамья Арт 1
Скамья Арбат, 200 см
Скамья трехместная Линда
Скамья парковая Вираж
Скамья для улицы ИЗ5/1
Скамейка парковая «Stone» 1600 графит
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди