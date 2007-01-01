Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Контейнер для мусора 120 л, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Контейнер для мусора 120 л, темно-зеленый
9 оценок
4 790
Контейнер для мусора 120 л, темно-зеленый - фото 1

Контейнер для мусора 120 л, темно-зеленый

Артикул: CH-080-238
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота720 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 50х58,5х72 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

