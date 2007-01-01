Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый
10 оценок
3 090
Товар в корзине. Перейти
Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый - фото 1Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый - фото 2
NEW

Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый

Артикул: CH-080-400
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота630 мм
  • Диаметр550 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна металлическая уличная УРТ-19, синяя
Фотография товара Урна металлическая уличная УРТ-19, синяя от компании ChiedoCover.
Следующий Урна бетонная парковая Квадро
Фотография товара Урна бетонная парковая Квадро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 55х55х63 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Диаметр550 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела ведра для мусора

New
Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой 80 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Бак круглый с крышкой 80 л, зеленый

10
В наличии 46 шт.
New
Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой 60 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Бак круглый с крышкой 60 л, зеленый

8
New
Фотография товара Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый

6
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Бак круглый с крышкой 105 л, бежевый, коричневый

11
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый
Бак круглый с крышкой 105 л, темно-зеленый
3 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 26.05.2023 Выбор покупателей: Столешницы HPL
Выбор покупателей: Столешницы HPL

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.02.2022 Распродажа подстольев Премиум качества
Распродажа подстольев Премиум качества

В наличии и со скидкой

Новость от 01.12.2022 Для кафе в стиле Лофт
Для кафе в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности