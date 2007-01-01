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Конус «Газета» для картофеля фри - фото 1

Конус «Газета» для картофеля фри

Артикул: CH-062-542
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Ширина175 мм
  • Вес0,49 кг
  • Материалбумага
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт

Отзывы

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