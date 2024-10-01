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Ложка столовая «Саппоро бэйсик» 200 - фото 1

Ложка столовая «Саппоро бэйсик» 200

Артикул: CH-060-683
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка столовая «Саппоро бэйсик» привлекает внимание стильным дизайном. Столовый прибор изготавливают из нержавеющей стали, имеет приятный серебристый блеск. Высококачественный материал становится гарантией долговечности изделия, так как у него отличные антикоррозионные свойства, за счет чего негативное воздействие внешних факторов сведено к минимуму.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина43 мм
  • Вес0.070 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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