Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка столовая «Саппоро бэйсик» привлекает внимание стильным дизайном. Столовый прибор изготавливают из нержавеющей стали, имеет приятный серебристый блеск. Высококачественный материал становится гарантией долговечности изделия, так как у него отличные антикоррозионные свойства, за счет чего негативное воздействие внешних факторов сведено к минимуму.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина43 мм
- Вес0.070 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт