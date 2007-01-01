Товар в корзине. Перейти
Бумага для подачи прямоугольная - фото 1

Бумага для подачи прямоугольная

Артикул: CH-062-559
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый
Фотография товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый от компании ChiedoCover.
Следующий Бумага для подачи «Энергия», черный, белый
Фотография товара Бумага для подачи «Энергия», черный, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес6,35 кг
  • Материалбумага
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1000 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела бумага для подачи блюд

Товар в корзине

Бумага для подачи прямоугольная
Бумага для подачи прямоугольная
от 3 430
3 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают