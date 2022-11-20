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Коврик туристический, серый

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Характеристики товара

Описание

В любом походе Вам не обойтись без такого туристического снаряжения, как коврик. Складной коврик станет лучшим другом на пикнике, в туристическом походе, на рыбалке и просто на прогулке на свежем воздухе. Коврик выполнен из 100% полиэстера высокой плотности, устойчив к влаге и холоду, поэтому он идеально подходит для использования при любых погодных условиях. Изделие легко складывается и занимает минимум места как в сумке так и в багажнике Вашего автомобиля.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Длина350 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
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