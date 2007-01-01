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Настоящее фото товара Коврик туристический, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Коврик туристический, синий
38 оценок
599
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Коврик туристический, синий

Артикул: CH-031-779
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина350 мм
  • Ширина390 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В любом походе Вам не обойтись без такого туристического снаряжения, как коврик. Складной коврик станет лучшим другом на пикнике, в туристическом походе, на рыбалке и просто на прогулке на свежем воздухе. Коврик выполнен из 100% полиэстера высокой плотности, устойчив к влаге и холоду, поэтому он идеально подходит для использования при любых погодных условиях. Изделие легко складывается и занимает минимум места как в сумке так и в багажнике Вашего автомобиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина390 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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