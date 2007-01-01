Характеристики товара
Описание
В любом походе Вам не обойтись без такого туристического снаряжения, как коврик. Складной коврик станет лучшим другом на пикнике, в туристическом походе, на рыбалке и просто на прогулке на свежем воздухе. Коврик выполнен из 100% полиэстера высокой плотности, устойчив к влаге и холоду, поэтому он идеально подходит для использования при любых погодных условиях. Изделие легко складывается и занимает минимум места как в сумке так и в багажнике Вашего автомобиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина390 мм
- Толщина10 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет