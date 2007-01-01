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Настоящее фото товара Дорожка ДАК цветы, произведённого компанией ChiedoCover
Дорожка ДАК цветы
35 оценок
1 890
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Дорожка ДАК цветы

Артикул: CH-019-917
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина130 мм
  • Ширина40 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная дорожка для стола – это функциональный элемент декора, который помогает создать атмосферу уюта и подчеркнуть эстетику заведения. Она идеально подходит для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов, обеспечивая гармоничное сочетание практичности и изысканного внешнего вида.

Преимущества для Хорека:
Элегантный стиль: Добавляет утонченность и завершенность сервировке стола.
Защита поверхности: Оберегает столешницу от царапин и загрязнений.
Практичность в уходе: Легко стирается, быстро сохнет и сохраняет первоначальный вид.
Прочная ткань: Износостойкий материал выдерживает интенсивное использование.
Гибкость в оформлении: Подходит для различных интерьерных решений, доступна в нескольких цветах.

Цена зависит от размера

Тефлоновая ткань ДАК с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина40 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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