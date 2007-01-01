Характеристики товара
Описание
Кресло Abby — уют и стиль в одном решении. Сиденье и спинка кресла обтянуты велюром — материалом, который не только выглядит дорого и элегантно, но и отличается мягкостью, износостойкостью и простотой в уходе. Он долго сохраняет внешний вид, устойчив к истиранию и приятен на ощупь. Каркас выполнен из металла и фанеры, что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Наполнитель из поролона делает кресло комфортным даже при длительном сидении. Металлические ножки окрашены в светло-бежево-серый цвет. На концах установлены защитные подпятники, которые предотвращают скольжение и бережно защищают напольное покрытие от повреждений. Кресло поставляется в собранном виде — не требует дополнительной сборки. Благодаря продуманной конструкции и широкой посадке идеально подходит для отдыха. Сдержанная цветовая палитра и лаконичные формы делают кресло актуальным элементом интерьера в современном стиле. Его легко сочетать с другой мебелью и декором. Кресло Abby станет отличным выбором для дома, гостиной, спальни, лаунж-зоны, а также уютных общественных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина605 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья605 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет