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Настоящее фото товара Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная
42 оценки
34 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 1Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 2Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 3Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 4Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 5Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 6Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 7Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
+21Реальное изображение товара 7 Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная производства ChiedoCover
Хит

Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная

Артикул: CH-019-217
42 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Дженкс- выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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