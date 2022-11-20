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Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 1Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 2Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 3Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 4Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная - фото 5

Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена образца на фото 37350 р.

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина1050 мм
  • Цветкрасный

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