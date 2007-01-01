Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый
14 оценок
21 590
Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 1Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 2Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 3Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 4Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 5
NEW

Кресло Abby, велюр бежевый, каркас бежево-серый

Артикул: CH-082-940
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота785 мм
  • Ширина сиденья605 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Abby — уют и стиль в одном решении. Сиденье и спинка кресла обтянуты велюром — материалом, который не только выглядит дорого и элегантно, но и отличается мягкостью, износостойкостью и простотой в уходе. Он долго сохраняет внешний вид, устойчив к истиранию и приятен на ощупь. Каркас выполнен из металла и фанеры, что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Наполнитель из поролона делает кресло комфортным даже при длительном сидении. Металлические ножки окрашены в светло-бежево-серый цвет. На концах установлены защитные подпятники, которые предотвращают скольжение и бережно защищают напольное покрытие от повреждений. Кресло поставляется в собранном виде — не требует дополнительной сборки. Благодаря продуманной конструкции и широкой посадке идеально подходит для отдыха. Сдержанная цветовая палитра и лаконичные формы делают кресло актуальным элементом интерьера в современном стиле. Его легко сочетать с другой мебелью и декором. Кресло Abby станет отличным выбором для дома, гостиной, спальни, лаунж-зоны, а также уютных общественных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота785 мм
  • Ширина сиденья605 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
