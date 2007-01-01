Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Bronte молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bronte молочный
9 оценок
19 790
Кресло Bronte молочный - фото 1Кресло Bronte молочный - фото 2Кресло Bronte молочный - фото 3Кресло Bronte молочный - фото 4Кресло Bronte молочный - фото 5Кресло Bronte молочный - фото 6Кресло Bronte молочный - фото 7Кресло Bronte молочный - фото 8Кресло Bronte молочный - фото 9
Кресло Bronte молочный

Артикул: CH-081-741
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 59; Глубина - 55; Высота - 104; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

