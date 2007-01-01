Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Bronte муса чёрная вишня / патина
10 оценок
21 990
Кресло Bronte муса чёрная вишня / патина

Артикул: CH-081-740
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 59; Глубина - 54; Высота - 104; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Bronte муса чёрная вишня / патина
21 990
