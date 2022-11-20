Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 78*44*48 см
Высота изделия (габарит) 78 см
Ширина изделия (габарит) 44 см
Глубина изделия (габарит) 48 см
Вес брутто изделия 3,1 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Упаковано по 4шт.
Габариты упаковки 600*510*850см
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина480 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия