Характеристики товара
Описание
Кресло Bulla — воплощение стиля и качества. Обивка из экокожи премиум-класса обеспечивает невероятную мягкость, а хромированные подлокотники со вставками из экокожи придают современный вид. Благодаря поддержке спины и оригинальному дизайну кресло обеспечивает комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина660 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота спинки615 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки20.70 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет