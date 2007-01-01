Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Bulla, экокожа Lux, черный
Кресло Bulla, экокожа Lux, черный
12 оценок
18 190
Кресло Bulla, экокожа Lux, черный - фото 1Кресло Bulla, экокожа Lux, черный - фото 2Кресло Bulla, экокожа Lux, черный - фото 3Кресло Bulla, экокожа Lux, черный - фото 4Кресло Bulla, экокожа Lux, черный - фото 5
Кресло Bulla, экокожа Lux, черный

Артикул: CH-080-082
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Bulla — воплощение стиля и качества. Обивка из экокожи премиум-класса обеспечивает невероятную мягкость, а хромированные подлокотники со вставками из экокожи придают современный вид. Благодаря поддержке спины и оригинальному дизайну кресло обеспечивает комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки615 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки20.70 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

