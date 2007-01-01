Характеристики товара
Описание
Дизайнерское кресло Teddy – идеальное сочетание стиля и комфорта. Эта модель отличается удобными подлокотниками и мягким глубоким сиденьем с высокой комфортной спинкой анатомической формы, что обеспечивает непревзойденный уровень комфорта. Благодаря прочной и нежной обивочной ткани шенилл, это кресло станет эпицентром вашего комфорта и настоящим украшением гостиной или столовой. Поворотный механизм на 360 позволяет легко менять положение, обеспечивая максимальный комфорт. Элегантная металлическая ножка черного цвета придает креслу устойчивость и стильный внешний вид. Такое кресло будет идеально смотреться в любом интерьере и станет отличным выбором для оформления лаунж-зон и современных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина780 мм
- Высота1040 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес15.3 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет