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Кресло Teddy, серый, шенилл

Артикул: CH-078-497
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло Teddy – идеальное сочетание стиля и комфорта. Эта модель отличается удобными подлокотниками и мягким глубоким сиденьем с высокой комфортной спинкой анатомической формы, что обеспечивает непревзойденный уровень комфорта. Благодаря прочной и нежной обивочной ткани шенилл, это кресло станет эпицентром вашего комфорта и настоящим украшением гостиной или столовой. Поворотный механизм на 360 позволяет легко менять положение, обеспечивая максимальный комфорт. Элегантная металлическая ножка черного цвета придает креслу устойчивость и стильный внешний вид. Такое кресло будет идеально смотреться в любом интерьере и станет отличным выбором для оформления лаунж-зон и современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1040 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес15.3 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Teddy, серый, шенилл
Кресло Teddy, серый, шенилл
34 290
В корзине

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