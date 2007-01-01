Характеристики товара
Описание
Офисное кресло для руководителя College CLG-619 MXH-A Beige - выглядит именно так, как и должно выглядеть современное кресло руководителя, знающего себе цену. Оно красивое, надежное, удобное.
Это настоящий рабочий инструмент и незаменимый помощник. Набор ручек на столе, папки с самой необходимой информацией и такое кресло – что ещё нужно для оперативной работы в течение всего рабочего дня!
Особенностью данной модели является идеальное сочетание прочности и элегантности конструкции – имея изящный вид ножек и предельно малый диаметр колес, модель, тем не менее, рассчитана на вес своего хозяина ни много, ни мало в 120 кг.
Прочная сетка двойного плетения из ПВХ обеспечит прекрасный внешний вид кресла при самых интенсивных условиях его эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина680 мм
- Высота1060/1160 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет