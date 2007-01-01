Товар в корзине. Перейти
Кресло CLG-619 MXH-A Black - фото 1Кресло CLG-619 MXH-A Black - фото 2Кресло CLG-619 MXH-A Black - фото 3Кресло CLG-619 MXH-A Black - фото 4Кресло CLG-619 MXH-A Black - фото 5

Кресло CLG-619 MXH-A Black

Артикул: CH-055-445
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло College BX-3619/Black
Фотография товара Кресло College BX-3619/Black от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло College CLG-620 LXH-A Black
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло для руководителя College CLG-619 MXH-A Beige - выглядит именно так, как и должно выглядеть современное кресло руководителя, знающего себе цену. Оно красивое, надежное, удобное.

Это настоящий рабочий инструмент и незаменимый помощник. Набор ручек на столе, папки с самой необходимой информацией и такое кресло – что ещё нужно для оперативной работы в течение всего рабочего дня!

Особенностью данной модели является идеальное сочетание прочности и элегантности конструкции – имея изящный вид ножек и предельно малый диаметр колес, модель, тем не менее, рассчитана на вес своего хозяина ни много, ни мало в 120 кг.

Прочная сетка двойного плетения из ПВХ обеспечит прекрасный внешний вид кресла при самых интенсивных условиях его эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1060/1160 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела кресла для руководителей

Товар в корзине

Кресло CLG-619 MXH-A Black
Кресло CLG-619 MXH-A Black
от 12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.