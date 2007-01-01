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Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Drift Full M, кожа коричневая
32 оценки
32 270
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Кресло Drift Full M, кожа коричневая - фото 1

Кресло Drift Full M, кожа коричневая

Артикул: CH-020-832
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: кожа Люкс
Механизм: мультиблок Подлокотники алюминий
Каркас: немонолитный Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета

Вес: 21,3 кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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