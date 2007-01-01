Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lead, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lead
14 оценок
7 590
Кресло Lead - фото 1Кресло Lead - фото 2Кресло Lead - фото 3Кресло Lead - фото 4Кресло Lead - фото 5Кресло Lead - фото 6Кресло Lead - фото 7Кресло Lead - фото 8Кресло Lead - фото 9Кресло Lead - фото 10
Кресло Lead

Артикул: CH-083-649
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Высота900/1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современное оригинальное офисное кресло, сочетающее новейшие высокотехнологичные материалы и отменную эргономику. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Высота900/1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.92 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Lead
Кресло Lead
7 590
