Характеристики товара
Описание
Современное оригинальное офисное кресло, сочетающее новейшие высокотехнологичные материалы и отменную эргономику. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.
Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Высота900/1000 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.92 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет