Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Эпик, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эпик, темно-синий
9 оценок
40 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эпик, темно-синий - фото 1Кресло Эпик, темно-синий - фото 2Кресло Эпик, темно-синий - фото 3Кресло Эпик, темно-синий - фото 4Кресло Эпик, темно-синий - фото 5

Кресло Эпик, темно-синий

Артикул: CH-087-301
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Эпик — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Люкс, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке. Кресла серии Эпик — это не просто кресла, это показатель вашего безупречного вкуса и чувства эстетики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки855 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

55
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
Фотография товара Кресло Вега сосна, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега сосна, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега сосна, желтое

40
Распродажа
Фотография товара Кресло Харис хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09038
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис хаки

26
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Floret белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 19011
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Floret белый

26
В наличии 93 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый

10
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 108 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Grey

13
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый

26
В наличии 83 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба лифт, рогожка Аустин 2, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба лифт, рогожка Аустин 2, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09014
9 390 ₽

Кресло Самба лифт, рогожка Аустин 2, каркас хром

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, мятное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69044
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, мятное

26
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Вертекс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Родео Вертекс, светло-серый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар

11
Фотография товара Дизайнерский cтул Муза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский cтул Муза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Дизайнерский cтул Муза

41
Распродажа
Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 0906
13 790 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный

60
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, желтый велюр

55
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Капучино

13
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 440

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

5
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Рон охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон охра, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09033
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон охра

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна

32
Фотография товара Кресло Ева серое, сосна венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева серое, сосна венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева серое, сосна венге

49
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Grey

12
Фотография товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань

8
В наличии 203 шт.
Фотография товара Плетеное кресло Рей, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеное кресло Рей, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Плетеное кресло Рей, латте

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый

9
В наличии 35 шт.
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый

15
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Кресло Mezzo, темно-серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
106 190

Кресло Mezzo, темно-серый, хром

15
В наличии 2 шт.В пути 85 шт.

Товар в корзине

Кресло Эпик, темно-синий
Кресло Эпик, темно-синий
40 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, мятное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69044
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, мятное

26
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Вертекс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Родео Вертекс, светло-серый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, велюр Модус 02, каркас черный муар

11
Фотография товара Дизайнерский cтул Муза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский cтул Муза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Дизайнерский cтул Муза

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности