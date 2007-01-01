Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Олби Квадро серый
15 оценок
17 990
Кресло Олби Квадро серый - фото 1Кресло Олби Квадро серый - фото 2Кресло Олби Квадро серый - фото 3Кресло Олби Квадро серый - фото 4Кресло Олби Квадро серый - фото 5Кресло Олби Квадро серый - фото 6Кресло Олби Квадро серый - фото 7Кресло Олби Квадро серый - фото 8
Кресло Олби Квадро серый

Артикул: CH-080-384
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1010 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья100 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Олби Квадро — уют в каждой детали. Кресло Олби Квадро выполнено в лаконичном стиле — его прямые формы, сдержанный серый цвет и светлые деревянные ножки гармонично впишутся как в современный, так и в минималистичный интерьер. Мягкая обивка из шенилла придаёт модели особую уютность и теплоту, а декоративная прямоугольная прострочка делает внешний вид более выразительным. Широкое посадочное место и комфортная спинка обеспечивают удобство даже при длительном отдыхе. Каркас крепко установлен на четырёх ножках из массива гевеи — они прочные, устойчивые и не скользят благодаря защитным подпятникам, которые, к тому же, бережно относятся к напольным покрытиям. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его подходящим практически для любого пользователя. Благодаря универсальному дизайну оно будет уместно смотреться в гостиной, спальне, лаунж-зоне или интерьере кафе. Кресло Олби Квадро — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и натуральные материалы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1010 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья100 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики1020
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

