Настоящее фото товара Кресло Folk, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Folk, букле, серый
10 оценок
8 990
Кресло Folk, букле, серый - фото 1Кресло Folk, букле, серый - фото 2Кресло Folk, букле, серый - фото 3Кресло Folk, букле, серый - фото 4Кресло Folk, букле, серый - фото 5Кресло Folk, букле, серый - фото 6

Артикул: CH-080-150
Основные характеристики
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

