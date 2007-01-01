Характеристики товара
Описание
Материалы и модульность конструкции
Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.
Контроль качества и гарантии комфорта
Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет