Настоящее фото товара Кресло Folk, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Folk, букле, бежевый
6 оценок
8 990
Кресло Folk, букле, бежевый - фото 1Кресло Folk, букле, бежевый - фото 2Кресло Folk, букле, бежевый - фото 3Кресло Folk, букле, бежевый - фото 4Кресло Folk, букле, бежевый - фото 5Кресло Folk, букле, бежевый - фото 6
NEW

Кресло Folk, букле, бежевый

Артикул: CH-080-149
6 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

