Компактный диван «Каир» с универсальным углом гармонично впишется в любой современный или сдержанный классический интерьер. Эта модель представлена в практичной и износостойкой обивке из рогожки. Особенностью дивана является отсутствие подлокотников, что значительно увеличивает площадь посадочных мест, которых в данной модели предусмотрено три. Легкий в использовании механизм трансформации «Еврокнижка» превращает этот диван в полноценную полутороспальную кровать, в основе которой начинка из синтепона и ППУ. Для хранения спальных принадлежностей или других вещей можно использовать объемный бельевой короб
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Материал обивки: Рогожка
Механизм: Еврокнижка
Размер (см): 195х140х84
Спальное место (см): 195х140
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП / Брусок хвойных пород дерева
Наполнитель: ППУ / Синтепон / Крошка ППУ
Высота посадочного места (см): 37
Угол: Универсальный
Страна производства: Россия
Коллекция: Каир
Изделие: Диван угловой
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