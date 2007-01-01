Характеристики товара
Описание
Пластиковый барный стул Igloo Barstool из переработанного поликарбоната
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый, прозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки1260 мм
- Вес упаковки14.60 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет