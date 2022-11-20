Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый - фото 1Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый - фото 4Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый - фото 5

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Бисмарк Лофт
Стол Бисмарк Лофт
Следующий Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стол Бисмарк Лофт

Характеристики товара

Описание

Барный стул Tolix Черного цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание черного цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева цвета венге. Модель «Толикс» подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт или средневековый.

1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х1440
Объем: 0,3
Вес: 38,4 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки38.40 кг

Похожие товары

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый

В наличии 63 шт.
Стол Resende, серыйНастоящее фото товара Стол Resende, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена
7

Стол Resende, серый

Стол кофейный Колорадо, серыйНастоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
14

Стол кофейный Колорадо, серый

Диван GawaiiНастоящее фото товара Диван Gawaii, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
12

Диван Gawaii

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стол Леви Настоящее фото товара Стол Леви , произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
15

Стол Леви

Стул Брюгге Настоящее фото товара Стул Брюгге , произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
10

Стул Брюгге

Другие товары из разделамебель в стиле лофт
Обеденный стол Брюгге Настоящее фото товара Обеденный стол Брюгге , произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
Оптовая цена
11

Обеденный стол Брюгге

Стул Лесной бежевыйНастоящее фото товара Стул Лесной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 691
Оптовая цена
8

Стул Лесной бежевый

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
91Хит

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.
С этим товаром покупают
Чехол 03Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
от890
7

Чехол 03

Столешница Werzalit круглаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Столешница Werzalit круглая

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
97Хит

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Молочник 50 мл Royal White 12, 144Настоящее фото товара Молочник 50 мл Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
5

Молочник 50 мл Royal White 12, 144

Ножка шпилька для стола лофт черная 25 смНастоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
9

Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см

Вешалка напольная Sliced ванильНастоящее фото товара Вешалка напольная Sliced ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
30Хит

Вешалка напольная Sliced ваниль

Настоящее фото товара Кровать лофт Ажетмо, произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
6

Кровать лофт Ажетмо

Стол Сармат №1Настоящее фото товара Стол Сармат №1, произведённого компанией ChiedoCover
42 790
Оптовая цена
6

Стол Сармат №1

Стол АргоНастоящее фото товара Стол Арго, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
7

Стол Арго