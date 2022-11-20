Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Чехол 34
Кресло Байрон
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Блюдо прямоугольное с соусником 250х170 мм Royal White 6, 24
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Люстра Taro 6
Подстолье Обвязка New №2
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый