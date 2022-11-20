Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина930 мм
- Глубина600 мм
- Высота1030 мм
- Обивкарогожка Florida bottle green
- Материалткань, дерево
- Цветкоричневый, бирюзовый
- Страна изготовленияРоссия
Диван прямой Брег
Диван прямой Савит, желтый
Диван прямой Олимп
Диван прямой Тадеуш
Диван прямой Лиссабон
Диван прямой Луиджи
Диван прямой Бертон Клик-кляк
Диван прямой Фанки
Диван прямой Эббер клик-кляк
Диван прямой Клайд клик-кляк
Чехол 105
Люстра подвесная Базель бронза
Стул Лофт, каркас черный, белая экокожа
Столешница Дуолит, круг 68
Картина AM2-020
Люстра подвесная V2525-5P Maximilian 5*E27*60W
Аксессуар на стену Голова леопарда