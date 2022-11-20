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Диван Камил, прямой

Артикул: CH-050-553
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина930 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1030 мм
  • Обивкарогожка Florida bottle green
  • Материалткань, дерево
  • Цветкоричневый, бирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

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