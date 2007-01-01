Характеристики товара
Описание
Кресло Rivo выполнено в современном дизайнерском стиле: плавные линии, округлые формы и компактные пропорции делают его элегантным акцентом в интерьере. Полукруглая спинка и широкое сиденье создают ощущение уюта и расслабленности, а тонкие металлические ножки добавляют визуальной лёгкости конструкции. Обивка из ткани шенилл отличается высокой износостойкостью, приятной текстурой и мягкостью. Она не только устойчива к истиранию, но и проста в уходе, сохраняя эстетичный внешний вид на долгие годы. Наполнитель из поролона обеспечивает комфортную посадку, а подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует прочность и долговечность. Благодаря универсальной цветовой гамме модель легко сочетается с различными стилями интерьера. Идеально подойдёт для дома — гостиной, спальни или детской, а также станет отличным выбором для общественных пространств — лаунж-зон, гостиниц, уютных кафе или ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина745 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья745 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес10.85 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки570 мм
- Вес упаковки14.15 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет