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Настоящее фото товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
45 оценок
10 190
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Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 1Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 2Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 3Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 4Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 5Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 6Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 7Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 8Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 9Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 10Кресло Камила, пыльно-розовый велюр - фото 11
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Реальное изображение товара 1 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover
+34Реальное изображение товара 7 Кресло Камила, пыльно-розовый велюр производства ChiedoCover

Кресло Камила, пыльно-розовый велюр

Артикул: CH-019-259
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Камила - уютная модель с мягкой посадкой для создания комфортной атмосферы.

Подходит для: кафе, рестораны, зоны ожидания.

Преимущества:

- мягкая посадка
- уютный внешний вид
- подходит для длительного отдыха гостей

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес7,3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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