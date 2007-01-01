Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Sway, светло-серый
11 оценок
27 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 1Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 2Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 3Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 4Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 5Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 6Кресло лаунж Sway, светло-серый - фото 7
NEW

Кресло лаунж Sway, светло-серый

Артикул: CH-081-477
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Sway — современный комфорт в дизайнерском исполнении. Кресло выполнено в лаконичном, но выразительном дизайне с изогнутыми формами, высокой спинкой и глубоким сиденьем. Обтекаемые линии и сбалансированные пропорции придают модели элегантность и визуальную лёгкость. Светлая обивка в сочетании с чёрным металлическим основанием создаёт эффектный контраст, подчёркивая современный и дизайнерский характер изделия. Обивка выполнена из ткани букле, которая отличается выразительной текстурой, мягкостью и высокой износостойкостью, при этом визуально добавляет интерьеру уюта и тепла. Внутри кресла используется плотный поролон, который обеспечивает мягкость и надёжную поддержку. Каркас кресла выполнен из фанеры и металлическим основанием с функцией вращения, что добавляет удобства в повседневном использовании. Максимальная допустимая нагрузка составляет 125 кг. Отличный выбор для дома — его можно использовать в гостиной, спальне, кабинете или зоне отдыха. Благодаря универсальному дизайну оно также подойдёт для оформления лаунж-зон, уютных кафе, салонов и стильных общественных пространств, где ценятся комфорт и эстетика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья770 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460/510 мм
  • Вес11.8 кг
  • Материалметалл, фанера, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Олби Квадро зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро зелёный

5
В наличии 86 шт.
New
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый

13
В наличии 3 шт.В пути 24 шт.
New
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый

15
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Кресло Руди мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Руди мокка

8
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Кресло Теллинг шенилл карри

9
В пути 4 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым

9
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Rivo, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rivo, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло лаунж Rivo, мокка

10
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, бежевый

8
В наличии 36 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Fir, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Fir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 990

Кресло лаунж Fir, светло-серый

13
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Кресло лаунж Sway, светло-серый
Кресло лаунж Sway, светло-серый
27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности