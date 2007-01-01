Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Sway — современный комфорт в дизайнерском исполнении. Кресло выполнено в лаконичном, но выразительном дизайне с изогнутыми формами, высокой спинкой и глубоким сиденьем. Обтекаемые линии и сбалансированные пропорции придают модели элегантность и визуальную лёгкость. Светлая обивка в сочетании с чёрным металлическим основанием создаёт эффектный контраст, подчёркивая современный и дизайнерский характер изделия. Обивка выполнена из ткани букле, которая отличается выразительной текстурой, мягкостью и высокой износостойкостью, при этом визуально добавляет интерьеру уюта и тепла. Внутри кресла используется плотный поролон, который обеспечивает мягкость и надёжную поддержку. Каркас кресла выполнен из фанеры и металлическим основанием с функцией вращения, что добавляет удобства в повседневном использовании. Максимальная допустимая нагрузка составляет 125 кг. Отличный выбор для дома — его можно использовать в гостиной, спальне, кабинете или зоне отдыха. Благодаря универсальному дизайну оно также подойдёт для оформления лаунж-зон, уютных кафе, салонов и стильных общественных пространств, где ценятся комфорт и эстетика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина900 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья770 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460/510 мм
- Вес11.8 кг
- Материалметалл, фанера, букле
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки430 мм
- Вес упаковки14.30 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Габариты упаковки для логистики1050
- Изделия стопируютсяНет