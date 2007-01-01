Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Voma мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Voma мокка
11 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Voma мокка - фото 1Кресло лаунж Voma мокка - фото 2Кресло лаунж Voma мокка - фото 3Кресло лаунж Voma мокка - фото 4

Кресло лаунж Voma мокка

Артикул: CH-080-588
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной диван Лимбург
Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Voma в оттенке мокка привлекает внимание своими округлыми формами и необычным силуэтом. Спинка выполнена в виде объемного валика, поддерживающего спину, а массивное сиденье плавно переходит в устойчивое основание. Этот акцентный элемент интерьера смотрится как арт-объект и придаёт пространству уникальный характер. Обивка из буклированного велюра не только визуально теплая, но и тактильно приятная. Внутренний наполнитель из поролона обеспечивает комфорт при длительном сидении, а прочный каркас из дерева выдерживает нагрузку до 150 кг, сочетая устойчивость с мягкостью линий. Кресло идеально впишется в современную гостиную, лаунж-зону, кафе или детскую. Лаконичный, но эффектный стиль делает его универсальным решением для современных и эклектичных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья48 мм
  • Высота до сиденья405 мм
  • Высота посадочного места 405 мм
  • Вес15.3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Вес упаковки17.80 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Флагеллант, коричневый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флагеллант, коричневый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
50 890
Оптовая цена

Кресло Флагеллант, коричневый, серый

14
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Лото, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лото, серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена

Кресло Лото, серый

9
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Aleksa, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, серо-голубой

10
Фотография товара Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
40 990

Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Dante, бежевый, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Кресло Dante, бежевый, с подлокотниками

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, антрацит, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
62 090

Кресло Fabio, антрацит, с высокой спинкой

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Rilis, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Rilis, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Кресло-качалка Rilis, бежевый

8
В наличии 41 шт.
New
Фотография товара Кресло Loki, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Loki, велюр, серый

11
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло Олби Квадро горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро горчичный

9
В наличии 53 шт.
New
Фотография товара Кресло Олби Страйпс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Страйпс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Страйпс бежевый

9
В наличии 88 шт.

Товар в корзине

Кресло лаунж Voma мокка
Кресло лаунж Voma мокка
29 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности