Характеристики товара
Описание
Кресло Voma в оттенке мокка привлекает внимание своими округлыми формами и необычным силуэтом. Спинка выполнена в виде объемного валика, поддерживающего спину, а массивное сиденье плавно переходит в устойчивое основание. Этот акцентный элемент интерьера смотрится как арт-объект и придаёт пространству уникальный характер. Обивка из буклированного велюра не только визуально теплая, но и тактильно приятная. Внутренний наполнитель из поролона обеспечивает комфорт при длительном сидении, а прочный каркас из дерева выдерживает нагрузку до 150 кг, сочетая устойчивость с мягкостью линий. Кресло идеально впишется в современную гостиную, лаунж-зону, кафе или детскую. Лаконичный, но эффектный стиль делает его универсальным решением для современных и эклектичных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина610 мм
- Высота700 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья48 мм
- Высота до сиденья405 мм
- Высота посадочного места 405 мм
- Вес15.3 кг
- Материал каркасадерево
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки720 мм
- Вес упаковки17.80 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет