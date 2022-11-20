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Кресло Магнус, Velvet желтый/ белый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина690 мм
  • Длина820 мм
  • Вес17 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветжелтый, белый

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