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Кресло лаунж Kate, серый

Артикул: CH-068-067
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло лаунж Kate для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло превнесет нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Изящные тонкие металлические ножки придают ему невесомости, выдерживая нагрузку до 120 кг. Кресло станет необычным акцентом в интерьере, выполненный в современном или индустриальном стиле, привнося в него новизну и экстравагантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина745 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки18.85 кг

Отзывы

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