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Кресло офисное Анукет V

Артикул: CH-051-474
7 оценок
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Кресло офисное Анукет

Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый, Синий, Красный, Бордо

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW, спинка – сеткаТкань TW-12 серый, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW, спинка – сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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