Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань S, термоклеширование
|Ткань TW-11 черный, Ткань S черная, серая, светло-серая, темно-синяя, голубая, бордо
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань S, термоклеширование
- Наполнительпоролон
- Цветразноцветный
- Страна изготовленияРоссия