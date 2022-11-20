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Кресло офисное Акер, Калибр

Артикул: CH-051-471
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань S, термоклешированиеТкань TW-11 черный, Ткань S черная, серая, светло-серая, темно-синяя, голубая, бордо
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань S, термоклеширование
  • Наполнительпоролон
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия

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