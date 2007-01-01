Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Forward черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Forward черный
9 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Forward черный - фото 7
NEW

Кресло офисное TopChairs Forward черный

Артикул: CH-080-429
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Forward создано для тех, кто ценит удобство и минималистичный стиль. Высокая спинка с подголовником мягко повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную осанку и поддержку шеи. Кресло выполнено с обивкой из дышащей сетки, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт даже при длительном использовании. Сиденье отделано износостойкой тканью, которая сохраняет презентабельный вид и легко очищается. Подлокотники из полиуретана поддерживают руки в удобном положении, снижая нагрузку на плечи и шею. Механизм качания мультиблок позволяет настраивать угол наклона и фиксировать его в выбранном положении, обеспечивая расслабление во время коротких перерывов.Колёсики из нейлона обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому покрытию.TopChairs Forward идеально подходит для работы за компьютером, онлайн-учёбы, домашних офисов и игровых сессий. Это кресло сочетает в себе эргономику, стиль и долговечность, делая каждый ваш рабочий день максимально комфортным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья410/480 мм
  • Вес12 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Настоящее фото товара Подвесное кресло-качель Oslo, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подвесное кресло-качель Oslo

14
Фотография товара Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло-маятник Версаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Кресло-маятник Версаль

9
Фотография товара Кресло Aleksa, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, кофейный

8
Фотография товара Кресло Lobster chair, серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lobster chair, серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
92 390

Кресло Lobster chair, серый, искусственная замша

13
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Кресло Folk, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Folk, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло Folk, букле, серый

10
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Кресло Loki, велюр, корица коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, велюр, корица коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Loki, велюр, корица коричневый

11
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло Олби Квадро серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро серый

15
В наличии 85 шт.
New
Фотография товара Кресло Олби Квадро бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро бежевый

6
В наличии 82 шт.
New
Фотография товара Кресло Олби Квадро горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро горчичный

9
В наличии 53 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Forward черный
Кресло офисное TopChairs Forward черный
11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности