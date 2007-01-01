Характеристики товара
Описание
Кресло TopChairs Forward создано для тех, кто ценит удобство и минималистичный стиль. Высокая спинка с подголовником мягко повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную осанку и поддержку шеи. Кресло выполнено с обивкой из дышащей сетки, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт даже при длительном использовании. Сиденье отделано износостойкой тканью, которая сохраняет презентабельный вид и легко очищается. Подлокотники из полиуретана поддерживают руки в удобном положении, снижая нагрузку на плечи и шею. Механизм качания мультиблок позволяет настраивать угол наклона и фиксировать его в выбранном положении, обеспечивая расслабление во время коротких перерывов.Колёсики из нейлона обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому покрытию.TopChairs Forward идеально подходит для работы за компьютером, онлайн-учёбы, домашних офисов и игровых сессий. Это кресло сочетает в себе эргономику, стиль и долговечность, делая каждый ваш рабочий день максимально комфортным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1270 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья410/480 мм
- Вес12 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет