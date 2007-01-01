Характеристики товара
Описание
Кресло TopChairs Forward создано для тех, кто ценит удобство и минималистичный стиль. Серая обивка и лаконичные линии делают кресло универсальным решением для дома или офиса. Высокая спинка с подголовником мягко повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную осанку и поддержку шеи. Кресло выполнено с обивкой из дышащей сетки, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт даже при длительном использовании. Сиденье отделано износостойкой тканью, которая сохраняет презентабельный вид и легко очищается. Подлокотники из полиуретана поддерживают руки в удобном положении, снижая нагрузку на плечи и шею. Механизм качания мультиблок позволяет настраивать угол наклона и фиксировать его в выбранном положении, обеспечивая расслабление во время коротких перерывов. Крестовина с хромированным блеском подчёркивает современный стиль кресла и добавляет прочности. Колёсики из нейлона обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому покрытию. Газ-лифт 3 класса гарантирует плавную регулировку по высоте и надёжную поддержку при нагрузке до 120 кг. TopChairs Forward идеально подходит для работы за компьютером, онлайн-учёбы, домашних офисов и игровых сессий. Это кресло сочетает в себе эргономику, стиль и долговечность, делая каждый ваш рабочий день максимально комфортным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1270 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья410/480 мм
- Вес13 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки14 кг
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет