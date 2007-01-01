Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Forward серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Forward серый
13 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 1Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 2Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 3Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 4Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 5Кресло офисное TopChairs Forward серый - фото 6
NEW

Кресло офисное TopChairs Forward серый

Артикул: CH-080-430
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Модерн, плетеное
Фотография товара Кресло Модерн, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Forward создано для тех, кто ценит удобство и минималистичный стиль. Серая обивка и лаконичные линии делают кресло универсальным решением для дома или офиса. Высокая спинка с подголовником мягко повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную осанку и поддержку шеи. Кресло выполнено с обивкой из дышащей сетки, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт даже при длительном использовании. Сиденье отделано износостойкой тканью, которая сохраняет презентабельный вид и легко очищается. Подлокотники из полиуретана поддерживают руки в удобном положении, снижая нагрузку на плечи и шею. Механизм качания мультиблок позволяет настраивать угол наклона и фиксировать его в выбранном положении, обеспечивая расслабление во время коротких перерывов. Крестовина с хромированным блеском подчёркивает современный стиль кресла и добавляет прочности. Колёсики из нейлона обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по любому покрытию. Газ-лифт 3 класса гарантирует плавную регулировку по высоте и надёжную поддержку при нагрузке до 120 кг. TopChairs Forward идеально подходит для работы за компьютером, онлайн-учёбы, домашних офисов и игровых сессий. Это кресло сочетает в себе эргономику, стиль и долговечность, делая каждый ваш рабочий день максимально комфортным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья410/480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14 кг
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка

10
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Tail, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Tail, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99022
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Tail, коричневый

26
Фотография товара Кресло Экзорцист, бежевый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Экзорцист, бежевый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890
Оптовая цена

Кресло Экзорцист, бежевый, серый

8
В наличии 47 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, букле белый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Гранда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гранда, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Кресло Гранда

14
Фотография товара Кресло Pallo, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pallo, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Pallo, бежевый

14
Фотография товара Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
92 390

Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Teddy, зелёный, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Teddy, зелёный, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
36 790

Кресло Teddy, зелёный, шенилл

5
В наличии 15 шт.
New
Фотография товара Кресло Оррелл травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл травяной, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло Оррелл травяной

5
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Фальчин рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фальчин рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул Фальчин рогожка серый

5

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Forward серый
Кресло офисное TopChairs Forward серый
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности