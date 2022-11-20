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Кресло офисное Веста

Артикул: CH-051-428
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань стандарт, спинка - сеткаКожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань TW-01 черный, Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный, Ткань TW-11 черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка100 кг
  • ОбивкаТкань стандарт, спинка - сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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