Характеристики товара
Описание
Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань стандарт, спинка - сетка
|Кожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань TW-01 черный, Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный, Ткань TW-11 черный
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка100 кг
- ОбивкаТкань стандарт, спинка - сетка
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия