Характеристики товара
Описание
Возможные цвета исполнения:Бордо, Голубой, Красный, Салатовый, Св.серый, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань S
|Кожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань TW-11 черная, Ткань TW-12 серая, Ткань S
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота1180/1280 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- ОбивкаТкань S
- Наполнительпоролон
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия