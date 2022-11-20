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Кресло офисное Алпан S

Артикул: CH-051-430
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения:Бордо, Голубой, Красный, Салатовый, Св.серый, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SКожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань TW-11 черная, Ткань TW-12 серая, Ткань S
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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • ОбивкаТкань S
  • Наполнительпоролон
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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