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Кресло офисное Аманор Kids, белый

Артикул: CH-051-487
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Цветной рисунок.

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SТкань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота820/960 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440/580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань S
  • Наполнительпоролон
  • ДетскоеДа
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия

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